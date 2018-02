Un'edizione home video ricca di contenuti speciali per Star Wars: Gli Ultimi Jedi?

Per ora c'è ilintorno all'uscita in home video didi. Ma una nuova immagine promozionale trapelata in rete in queste ore stuzzica i fan riguardo l'annuncio ufficiale dell'home video e i contenuti extra che saranno inclusi.

Nell'immagine che trovate qui sotto e trapelata su Reddit in queste ore, viene affermato che un annuncio ufficiale riguardo l'uscita in edizione home video di Star Wars: Gli Ultimi Jedi verrà fatto il 20 febbraio quando, con molta probabilità, Walt Disney Pictures e Lucasfilm rilasceranno un comunicato stampa in cui riveleranno la data di uscita e tutti i contenuti speciali che saranno contenuti nelle varie edizioni.

Per ora viene confermato l'arrivo del film in Blu-Ray, 4K Ultra HD e DVD singolo. E se mentre, come ormai è consuetudine, sembra che l'edizione DVD conterrà soltanto la pellicola, l'immagine promette che nelle altre due edizioni saranno inclusi oltre 2 ore di contenuti speciali tra cui svariate sequenze tagliate che non hanno trovato posto nel montaggio finale della pellicola.

Insomma i fan non vedono l'ora di scoprire, in primis, quali scene tagliate dal film scritto e diretto da Rian Johnson saranno presenti in home video. Quindi appuntamento al 20 febbraio quando, sicuramente, ne sapremo qualcosa di più: restate sintonizzati su Everyeye.it!