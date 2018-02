Un easter egg di Star Wars tagliato dal primo Guardiani della Galassia

Dopo aver chiarito la situazione Baby Groot, il regista e sceneggiatoreè tornato a parlare del suo, svelando un piccolo easter egg del primo che è stato eliminato.

Era previsto nel primo Guardiani della Galassia, infatti, un easter egg di Star Wars che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige voleva assolutamente includere. Sfortunatamente per lui, James Gunn ha finito per eliminare tali riferimenti nelle sue stesure del copione successive.

"Nella sceneggiatura del primo Guardiani della Galassia firmata da Nicole Perlman, che fu scritta prima del mio ingresso nel progetto, Kevin aveva chiesto che Star-Lord avesse queste action figures di Star Wars che amava" spiega il filmaker "Queste action figure di Star Wars erano nel film e avevano un ruolo importante. Ma per me non funzionavano, quindi le ho eliminate".

I Guardiani torneranno in Avengers: Infinity War questo 25 aprile in Italia. Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. Da mercoledì 14 febbraio in Italia, nelle sale, è uscito anche Black Panther, ultimo film del franchise pre-Avengers: Infinity War.