Un Easter Egg potrebbe legare Ant-Man and The Wasp ad Avengers 3 e 4

Un fan ha trovato quello che sembra essere un importante Easter Egg in Ant-Man and The Wasp. Questo Uovo di Pasqua potrebbe legare Ant-Man ad Avengers: Infinity War e ad Avengers 4, che deve ancora uscire. Allerta SPOILER!

In un fermo immagine del Regno Quantico in Ant-Man and The Wasp, sembra che ci sia un'intera città subatomica nel mondo microscopico. Janet van Dyne è sopravvissuta e quindi è possibile che non sia mai stata da sola dopo essersi ridotta a una particella subatomica per fermare un missile, decenni prima.

Questa è la caption del tweet che chiede conferma al regista, Peyton Reed della possibilità che quella scena si riferisca effettivamente alla micro-città:

"MCU News & Tweets

@MCU_Tweets

Alcuni fan con l'occhio di lince hanno colto quella che sembrerebbe essere una città nel Regno Quantico in Ant-Man and The Wasp! Vorrebbe commentare questa cosa@MrPeytonReed?"

Parlando di tempistiche, in questo momento (Marvelcinematicamente parlando), Scott Lang è intrappolato nel Regno Quantico, come si vede nella scena post-credit di Ant-Man e The Wasp e i suoi amici sono stati cancellati dallo schiocco di dita di Thanos in Wakanda durante gli eventi di Avengers: Infinity War. Al momento non sappiamo se sia sopravvissuto allo schiocco perché non era una delle "casualties" o perché il Regno Quantico è un posto sicuro al riparo dalle azioni terribili del Titano Pazzo, ma è qualcosa che i fan hanno teorizzato. Comicbook ha chiesto al regista se il Regno Quantico sia o meno un posto sicuro e lui ha risposto così:

"Presumo che ci siano parti del Regno Quantico che sono sicuro e parti che sono pericolose, e penso che resti da vedere come e se (Scott), uscirà dal lì. Oltre a questo però non poso dire nulla, non voglio che qualche cecchino Marvel mi si presenti alla porta!"

Poco dopo l'uscita di questo tweet che ha scoperto l'Easter Egg Peyton Reed ha risposto e ha detto, sinteticamente:

"Figo!"

Ecco, quindi... diciamo che ognuno resta con le sue supposizioni... I Micronauti, per esempio! Il prossimo cinefumetto che vedremo uscire da mamma Marvel sarà Captain Marvel, il 6 marzo 2019 e poi ancora Avengers 4 dove, probabilmente, vedremo Scott Lang. "Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato."