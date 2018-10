Un easter egg in Ant-Man and the Wasp si collega ad... Avengers 4?

Secondo un fan dei Marvel Studios su Reddit, la sequenza a metà dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp mostrerebbe un easter egg che si collegherebbe direttamente ad Avengers 4.

ATTENZIONE! SPOILER!

Secondo questo fan (ma ricordiamo: è solo una teoria e non è confermata), nella scena a metà dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp c'è un easter egg che si collegherebbe sia ad Avengers: Infinity War che ad Avengers 4.

Un fan ha notato che quando Scott Lang entra nel Regno Quantico, il mondo circostante è di un colore "blu profondo", come se ci fosse calma piatta. Non appena Thanos schiocca le dita e, pian piano, metà della popolazione mondiale si dissolve, nel Regno Quantico iniziano ad apparire delle fiammelle/strisce arancioni apparire intorno a Lang. Secondo questa teoria - non confermata ancora da nessuno - quelle sarebbero le anime delle persone che sono 'morte' dopo lo schiocco (ricordatevi che la Gemma dell'Anima è proprio di color arancione).

Che il Regno Quantico, dunque, sia una soluzione in Avengers 4? Che le anime finiscano da qualche parte lì dentro? E se vi domandate perché queste "anime arancioni" inizino ad apparire prima ancora che Hope e gli altri si dissolvano, ricordatevi che anche in Infinity War tra una "morte e l'altra" passa qualche secondo /minuto.