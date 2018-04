Un cameo in Avengers: Infinity War, David Ayer si congratula, Feige anticipa cambiamenti

E' il film del momento: stiamo parlando di Avengers: Infinity War, pellicola sbanca botteghini capace di spiazzare il pubblico di mezzo mondo. E parlando di questo incredibile successo, bisogna riportare anche il tweet di David Ayer.

Il regista di Suicide Squad della DC Comics si era lasciato scappare, nel 2016, ad un commento poco carino alla premiere del suo film, quando davanti al pubblico ha urlato un chiarissimo "f**k Marvel". Un po' per 'farsi perdonare', un po' per mettere a tacere una possibile guerra tra le due 'fazioni', Ayer si è congratulato con i Marvel Studios su Twitter: "La Marvel sta spaccando. Sono felice del loro successo". Ovviamente non sono mancate repliche anti-Marvel al suo commento, ma i fanboy esistono da sempre e continueranno ad esistere...

ATTENZIONE! SPOILER!

Parlando del film in sé, vi segnaliamo un possibile cameo che è stato svelato da ScreenRant e non è confermato. Secondo il sito la voce che sentiamo ad inizio pellicola (durante il logo Marvel Studios) è di Kenneth Branagh, regista del primo film dedicato a Thor. Ovviamente è una speculazione e nulla di più al momento.

Infine Kevin Feige, presidente dello studio, ha stuzzicato i fan riguardo a dei grossi cambiamenti per i personaggi principali della Casa delle Idee: "Ci sono ancora degli elementi chiave di molti dei nostri personaggi nelle loro incarnazioni fumettistiche che non abbiamo ancora fatto, e sto parlando dei personaggi che hanno già tre o quattro pellicole. C'è tanto bel materiale creativo dal quale estrapolare...".