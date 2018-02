Un "cameo" di Batman all'interno del cinecomic su Shazam?

In seguito alla diffusione della prima foto dal set di Shazam! , che ci mostrain costume, ecco un nuovo potenziale dettaglio fornitoci direttamente dall'attore protagonista in persona.

Zachary Levi ha diffuso una foto su Instagram - che trovate qui sotto - in cui mostra un action figure di Batman, spiegando "guardate chi farà un cameo in Shazam...". Ovviamente c'è sempre il remoto caso che Ben Affleck torni ad interpretare l'Uomo Pipistrello in un breve cameo all'interno della pellicola, ma sembra più plausibile che, magari, un piccolo Billy Batson adori i supereroi e acquisti un action figure dell'Uomo Pipistrello. Chissà...

Questa la sinossi di Shazam! fornita dalla Warner: "Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), esclamando la parola 'SHAZAM!', questo ragazzino adottato di 14 anni può tramutarsi nel SuperEroe adulto Shazam (Levi), grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo da Dio e muscoloso, Shazam fa quello che farebbe ogni ragazzo con i superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare raggi dalle sue mani? Può saltare i suoi compiti in classe? Shazam decide di testare i suoi poteri con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma deve imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."