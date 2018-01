Un cachet altissimo per Scarlett Johansson per il film sulla Vedova Nera?

L'attricestarà ringraziando ancora quel giorno quando convinse ie il registache lei era la scelta perfetta per interpretare il personaggio della Vedova Nera sul grande schermo. Da allora tante partecipazioni a numerose pellicole e, adesso, un potenziale film stand-alone su di lei.

Una pellicola - quella standalone - fortemente richiesta dai fan a gran voce sin dalla sua apparizione, nel 2010, all'interno di Iron Man 2. I tanti impegni dell'attrice e la fittissima lista di pellicole in fase di sviluppo della Marvel fino ad Avengers 4 hanno reso impossibile la produzione di un film su di lei, almeno fino ad oggi. Superata la Fase Tre, infatti, la Marvel sta scegliendo quali pellicole realizzare e nuovi personaggi adattare e sembra che abbia trovato posto anche per un film standalone sulla Vedova Nera, che sarà scritto da Jac Schaeffer.

Un progetto quello sulla Vedova Nera che, potenzialmente - almeno a giudicare dal rumor lanciato da Daily Mail da prendere, tuttavia, 'con le pinze' in quanto non confermato -, potrebbe rendere Scarlett Johansson l'attrice più pagata ad Hollywood. Il compenso che i Marvel Studios avrebbero offerto all'attrice è da capogiro: si parla di 25 milioni di dollari. Le trattative tra la Johansson e la Marvel sono in corso e si stanno discutendo anche possibili bonus sulla riuscita al botteghino del film: se la pellicola sfonderà i 900 milioni di dollari al box-office mondiale, la Johansson potrebbe percepire un bonus che porterebbe il cachet a ben 31 milioni di dollari.

Secondo il Daily Mail, la Marvel vorrebbe la Johansson a bordo del progetto anche in veste di produttrice. A quanto pare, i Marvel Studios vorrebbero far uscire il film sulla Vedova Nera già nel 2020. Ricordiamo che lo studio ha annunciato ben tre date per il 2020 (maggio, luglio e novembre): uno di questi dovrebbe essere Guardiani della Galassia vol.3 e, a questo punto, il secondo sarà Vedova Nera. Resta il terzo: al via le speculazioni!