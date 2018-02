L'amore secondo Isabelle: nuovo trailer internazionale per il film con Juliette Binoche

IFC Films ha diffuso in streaming un nuovo trailer per il mercato statunitense di, il nuovo film scritto e diretto da

Si tratta del libero adattamento di Frammenti di un discorso amoroso, testo di Roland Barthes pubblicato per la prima volta nel 1977. Insieme alla regista, sono accreditati alla sceneggiatura anche Christine Angot e Jean-Pol Fargeau, già suoi abituali collaboratori. La pellicola ha aperto la Quinzaine des Réalisateurs all’ultimo Festival di Cannes ed è stato presentato in Italia nel corso del 35° Torino Film Festival.

Con protagonista Juliette Binoche, L’amore secondo Isabelle, che in inglese è tradotto con Let the Sunshine In, sarà nelle sale statunitensi e contemporaneamente in VOD dal 27 aprile 2018.

Sinossi: Isabelle è una pittrice divorziata, con un figlia di dieci anni. Aspetta che la sua vita venga nuovamente sconvolta dall'amore. C'è un banchiere, un tipo eccentrico, che prima la seduce e poi le assicura che non lascerà mai la moglie. C'è un attore, forse. O forse uno conosciuto per caso in un locale, lontano dall'ambiente altolocato delle sue solite frequentazioni. Intanto, Isabelle spera ancora in un nuovo travolgente amore ed è disposta a tutto pur di ottenerlo, perfino credere alle parole di un chiromante.