Un Baloo 'dark' nel film de Il Libro della Giungla, 'Mowgli', di Andy Serkis

Dopo la versione in live-action della, l'attoresta preparando un nuovo adattamento cinematografico de, titolato Mowgli e prodotto dalla Warner Bros. Pictures.

Il Re della motion capture, Andy Serkis, regista e interprete di Baloo nella pellicola, ha stuzzicato i fan svelando "In quell'altro era delizioso. In questo è più duro, oserei dire che vedrete un Baloo molto più dark". E sebbene Serkis non considera effettivamente Baloo un villain, lui che ha dato vita a molti cattivi del cinema (da Gollum a Snoke fino al recente Klaue di Black Panther), spiega: "E' divertente dare vita ai cattivi, in realtà. Soprattutto il trovare il modo di renderli interessanti".

Tornando a Mowgli la pellicola ha già ottenuto il rating PG-13 [vietato ai minori di 13 anni non accompagnati, nb.] per "immagini sanguinolente".

Nel cast sono stati confermati anche Naomie Harris (Nisha), Peter Mullan (Akela), Christian Bale (Bagheera), Cate Blanchett (Kaa),Benedict Cumberbatch (Shere Khan), Jack Reynor (fratello lupo di Mowgli), Eddie Marsan (Vihaan) e Tom Hollander(Tabaqui). Tutto il cast, ad eccezione dei personaggi umani, interpretati da Rohan Chand (Mowgli), Freida Pinto (Messua) e Matthew Rhys (Lockwood), reciterà sul set con la tecnica della motion capture.

Questa la sinossi: "La storia segue l'educazione del bambino umano Mowgli, allevato da un branco di lupi nelle giungle dell'India. Mentre impara le regole spesso aspre della giungla, sotto la tutela di un orso di nome Baloo e una pantera di nome Bagheera, Mowgli viene accettato dagli animali della giungla come uno di loro. Tutti tranne uno: la temibile tigre Shere Khan. Ma potrebbero esserci pericoli maggiori in agguato nella giungla, visto che Mowgli si trova faccia a faccia con le sue origini umane."