Un'avventura, trailer del La La Land italiano con le canzoni di Mogol e Battisti

La Lucky Red ha diffuso online il primo, interessante trailer ufficiale di Un'avventura, nuova opera firmata da Marco Danielli che si concretizza in un musical tutto italiano - potremmo dire il nostro La La Land - con protagonisti Laura Chiatti (La cena di Natale) e Michele Riondino (Falchi).

Contando sulle amatissime e intramontabili canzoni di Mogol e di Lucio Battisti - come suggerisce poi il titolo stesso -, Un'avventura racconta la scoperta dell'amore di Matteo e Francesca, che nel film si troveranno, si perderanno e rincorreranno, seguendo ognuno il proprio sogno (ecco perché La La Land).

Quali sono i loro sogni? Essere una donna libera ed emancipata lei, diventare un musicista affermato lui.



Francesca gira così il mondo per cinque anni, mentre Matteo scrive canzoni d'amore, ma quando lei ritorna porta con sé il vento del cambiamento che stava arrivando per travolgere l'Italia degli anni '70, tra progresso, boom economico ed evasione, artistica e sociale. I due si ritrovano e con loro rinasce l'amore, più forte di prima, anche se la loro storia conoscerà sentieri inaspettati.



Un'avventura vede nel cast anche Valeria Bilello, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio, il giorno di San Valentino, così da rivolgersi a tutti gli innamorati del Bel Paese.