Un Artwork mostra Justin Hartley nei panni di Lanterna Verde

A seguito delle dichiarazioni di Justin Hartley e Sterling K. Brown, entrambi membri del cast di This Is Us, è apparsa su reddit una fan art che prova ad immaginare Hartley, star anche di Smallville, nel ruolo di Lanterna Verde.

Per realizzare l'immagine il creatore si è ispirato al costume del film del 2011, cosa che potrebbe fare storcere il naso di molti, ma il risultato non sembra neanche tanto male! Cosa ne pensate dell'attore nei panni di Hal Jordan?

Per Hartley non sarebbe la prima apparizione nelle vesti di un supereroe: come accennato prima, in passato l'attore ha ricoperto il ruolo di Oliver Queen in Smallville, oltre ad aver partecipato al pilota di una serie TV su Acquaman, che però non ha mai raggiunto il piccolo schermo.

Come dimostra Ryan Reynolds, i fan dei cinecomics sono comunque pronti a dare una seconda chance ai propri attori preferiti, e la performance di Hartley in This Is Us ci ha mostrato che è capace di interpretare ruolo importanti. Ovviamente la programmazione delle riprese della serie potrebbe rendere l'operazione poco probabile, ma l'idea di vederlo interpretare il supereroe DC resta comunque interessante.