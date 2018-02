Un Amore Sopra le Righe: ecco il trailer di questa struggente storia d'amore!

Ecco il trailer di, il cui titolo originale, francese, è Mr & Mme Adelman. Il film, molto romantico, è diretto dal regista Nicolas Bedos.

La storia parla del famoso scrittore Victor Adelman, che muore. Un giornalista va a trovare la vedova, Sarah Adelman. La donna inizia così il racconto di una storia d'amore, quella con suo marito, movimentata e piena di aneddoti, durata 45 anni. Sarah incontra Victor nel 1971 diventa la sua musa ispiratrice. Lui è uno scrittore che ha rotto i rapporti con la propria famiglia - cattolica e politicamente orientata a destra. Narciso e ambizioso lui, studentessa di lettere classiche, ebrea, colta, ironica e brillante e dalle modeste origini, lei.

I due si sposano nonostante le relazioni glaciali di Sarah con i genitori di Victor ma, poco a poco, la passione lascia spazio alla routine, come succede a molte coppie. Quando Victor, egocentrico e tormentato, comincia ad avere successo nel lavoro, rimprovera a Sarah di essersi troppo imborghesita e la tradisce senza alcuno scrupolo. Nonostante tutto, il loro è quello che potrebbe definirsi "un amore irreversibile", come lui stesso scrive in un suo romanzo. Ma chi era questa donna enigmatica che viveva all'ombra del marito?

Nel cast di Un Amore Sopra le Righe: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet, Pierre Arditi, Zabou Breitman, Julien Boisselier e Jean-Pierre Lorit.

Il film esce l'8 marzo 2018, nel player trovate il trailer.