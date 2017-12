Un altro personaggio dei fumetti apparirà in Gambit?

Nonostante l'acquisizione dellada parte della, la Fox ha dato priorità assoluta al film stand-alone dedicato all' Gambit , con le riprese previste per il prossimo anno e l'uscita fissata al febbraio 2019.

Ora arriva un nuovo rumor, lanciato da That Hashtag Show. Secondo il sito non solo Candra e Mr. Sinister daranno filo da torcere a Gambit nel suo film. Un nuovo casting call, per un personaggio denominato nelle audizioni "Butler" suggerisce la possibilità di un altro personaggio dei fumetti all'interno del cinecomic.

L'annuncio recita "ruolo di supporto, tra i 30-40 anni, fidanzato di Rosa, villain con charme metrosessuale. Fisicamente imponente". Secondo la speculazione del sito, il personaggio in questione potrebbe essere Donyell Taylor, l'uomo con cui Bella Donna Boudreaux è finita dopo che le cose con Remy LeBeau/Gambit non sono andate bene. Nei fumetti, Donyell è conosciuto anche con i nomignoli di Night Trasher e di Bandit.

La cosa è piuttosto interessante perché il personaggio di Night Trasher, ma nell'incarnazione di Dwayne Taylor, apparirà nella serie tv dei Marvel Studios New Warriors, con il volto di Jeremy Tardy.

Se venisse confermato, sarà interessante scoprire come verrà affrontata la questione o se la Fox deciderà di utilizzare Donyell Taylor soltanto con il nickname di "Bandit", non andando a scomodare, dunque, l'eredità di Night Trasher.