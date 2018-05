Un altro personaggio creato da Jim Starlin in Avengers 4?

Con Avengers: Infinity War da qualche settimana nelle sale cinematografiche, i fan di tutto il mondo stanno già iniziando a speculare su cosa accadrà e chi apparirà nell'atteso Avengers 4, in arrivo a maggio 2019.

Ed una possibile informazione proviene da SuperBroMovies. Secondo il sito (ma, attualmente, non possiamo confermare la veridicità dell'informazione, dunque prendete ciò che segue con le 'pinze'), Jim Starlin avrebbe svelato che in Avengers 4 vedremo un altro personaggio da lui creato nei fumetti originali della Marvel.

Starlin, parlando dei credits di Avengers: Infinity War (in cui ha ricevuto il credito come creatore di Thanos, Gamora e Drax il Distruttore), avrebbe svelato che nel quarto film ancora senza un titolo sui Vendicatori riceverà un quarto credit per un altro personaggio che porta la sua firma. Chi? Non c'è dato saperlo.

Nel caso sia verso, le possibilità sono parecchie: potrebbe essere A'lars, il padre di Thanos citato già in Infinity War, oppure suo fratello Eros/StarFox. Altre possibilità includono Adam Warlock (quasi impossibile, visto che apparirà in Guardiani della Galassia vol.3) e Pip Il Troll. In attesa di una conferma o di un'eventuale smentita, vi consigliamo di restare aggiornati su queste pagine.

Avengers 4 è diretto dai fratelli Russo su una sceneggiatura di Christopher Markus & Stephen McFeely.