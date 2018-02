Un altro personaggio di Black Panther confermato per Avengers: Infinity War

Il personaggio dia.k.a.non sarà in. Sappiamo che la fidatadie sua sorella Letitia Wright ) saranno nel cast della pellicola corale in arrivo a fine aprile. Ma, a quanto pare, non saranno le uniche.

ATTENZIONE! SPOILER!

L'attore Winston Duke, che nel film interpreta M'Baku (conosciuto nei fumetti come Man-Ape), leader della tribù dei Jabari, ha confermato che riprenderà il suo ruolo anche nell'atteso Avengers: Infinity War dei fratelli Russo.

"Posso dirvi questo... M'Baku ha un ruolo importante nella storia del Wakanda in quel film, e nel ruolo del Wakanda in Avengers: Infinity War" spiega l'attore "Sarà messo alla prova, come potrete immaginare, con Thanos che arriva e fa le sue cose. Vi piacerà quel che vedrete, sarà un film veramente epico".

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. Il 14 febbraio sarà la volta, invece, di Black Panther, ultimo film del franchise pre-Infinity War.