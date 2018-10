Un'affare di famiglia: primo emozionante trailer per il film Palma d'Oro a Cannes 2018

Magnolia Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale del dramma giapponese Un'affare di famiglia, nuovo film dell'acclamato regista Hirokazu Kore'eda che a maggio si è aggiudicato la Palma d'Oro al Festival di Cannes. All'interno della notizia potete trovare il trailer e anche il poster del film.

Osamu e suo figlio vivono alla giornata di piccoli furti e dopo uno dei loro "colpi" s'imbattono in una ragazzina in mezzo ad un freddo glaciale. In un primo momento non sanno se accoglierla in famiglia ma la moglie di Osamu acconsente ad occuparsi di lei. Nonostante la famiglia sia così povera da riuscire a malapena a sopravvivere, sembrano vivere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono.

Nel suo debutto alla kermesse di Cannes il film ha ricevuto pareri entusiaste dalla critica, come indicato dal suo score di Rotten Tomatoes che al momento si attesta sul 100% su un totale di 36 recensioni. La pellicola ha anche raccolto un grande successo economico in Giappone.

Scritto e diretto da Kore'eda, il film vede nel cast Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Sosuke Ikematsu e la compianta Kirin Kiri nel suo ultimo ruolo prima della morte avvenuta il mese scorso.

Un'affare di famiglia ha debuttato in Italia il 13 settembre.