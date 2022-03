Umma: ecco il trailer dell'horror con Sandra Oh prodotto da Sam Raimi

Nel lontano 2020 era stato annunciato che Sandra Oh avrebbe preso parte a Umma, un horror prodotto da Sam Raimi, scritto e diretto da Iris K. Shim al suo debutto cinematografico. La Sony Pictures ha ora finalmente pubblicato un trailer di Umma, accompagnato dal poster ufficiale.

"L'amore di una madre non muore mai. #UmmaMovie, sarà in esclusiva al cinema dal 18 Marzo", così recita la didascalia del poster. E in effetti nel trailer del film vediamo Amanda (Sandra Oh), che visualizza lo spirito di sua madre, di cui cerca disperatamente di liberarsi. Sicuramente una sequenza che incuriosisce molto gli spettatori.

Il film racconterà dunque di Amanda, una madre che vive una vita mondana insieme a sua figlia, interpretata da Fivel Stewart. Le due abitano in una tranquilla fattoria americana, e la loro vita procede tranquillamente fino al giorno in cui le ceneri della madre defunta di Amanda arrivano improvvisamente dalla Corea. Questo darà vita a una serie di esperienze e visioni che tormenteranno Amanda, diventando terrificanti e portandola a temere di diventare come sua madre.

Sandra Oh, divenuta nota grazie a Grey's Anatomy, arriva dal recente successo di Killing Eve 4, e al suo fianco vedremo anche Dermot Mulroney, Odeya Rush, MeeWha Alana Lee e Tom Yi. Sembra proprio che ci sarà da divertirsi!