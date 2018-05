Uma Thurman vorrebbe tornare a collaborare con Quentin Tarantino in futuro

Dopo essere stato al centro delle polemiche a causa di un incidente sul set di Kill Bill, Uma Thurman ha confermato il suo interesse a tornare a lavorare con Quentin Tarantino.

Qualche mese fa, Uma Thurman in seguito al ciclone mediatico scatenato dalle rivelazioni su Harvey Weinstein aveva parlato duramente contro il produttore tirando in ballo un pericoloso incidente occorsogli sul set di Kill Bill. L’attrice aveva accusato – anche se in toni meno aspri – Quentin Tarantino per non aver preso tutte le precauzioni necessarie. L’attrice aveva poi minimizzato nei confronti del regista, affermando che Tarantino non era l’obiettivo diretto delle sue critiche, almeno non quanto la casa di produzione del film.

In una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, la Thurman ha affermato che le piacerebbe rinnovare la collaborazione con Tarantino, se “scrivesse una grande parte”.

“Io lo capisco. Se scrivesse una grande parte ed entrambi ci trovassimo nella stessa linea d’onda, sarebbe davvero qualcosa”. L’attrice ha assicurato a EW, e di conseguenza ai lettori, di essere sempre rimasta in buoni rapporti con il regista, anche dopo l’incidente sul set. “Abbiamo avuto i nostri scontri nel corso degli anni. Quando conosci una persona da così tanto tempo come io conosco lui, dopo venticinque anni di collaborazioni creative, è normale avere avuto qualche piccola tragedia. Ma non si può minimizzare quel tipo di rapporto o di legame. Si sarebbe minimizzato se fossi morta in quell’incidente”.

Tarantino, dopo le polemiche, disse che l’episodio sul set di Kill Bill rimarrà per sempre uno dei più grandi rimpianti della sua vita; la Thurman – che soffre ancora le conseguenze di quell’impatto – ha dichiarato: “Questo non significa che non mi importa più di qualcuno che conosco da venticinque anni. La mia capacità di perdonare esiste e queste cose succedono. L’incidente in sé è stato brutto, ma ho cercato di spiegare che era tutto l’ambiente creatosi attorno a me ad aver causato le ferite maggiori, non le scelte di Tarantino”.

La Thurman, infine, ha parlato anche del ritiro programmato di Tarantino, che avverrà con il suo decimo e ultimo film, quello che in teoria dovrebbe uscire dopo Once Upon a Time in Hollywood: “Dipende da quello che deciderà di fare”.