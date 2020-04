Uma Thurman ha 'trasformato' sua figlia Maya in Mia di Pulp Fiction: la foto su Instagram

La bravissima e splendida Maya Thurman-Hawke si è fatta scoprire dal grande pubblico grazie alle sua partecipazioni alla terza stagione di Stranger Things su Netflix e alla breve apparizione nello splendido C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, quest'ultimo amico di Uma Thurman dai tempi di Pulp Fiction.

L'attrice deve anzi proprio a Tarantino il suo successo internazionale, dato che Pulp Fiction la rese una stella mondiale grazie all'iconico ruolo di Mia Wallace, al quel ballo con il Vincent Varga di John Travolta e al suo look così prepotentemente vintage e magnifico, con il capello a caschetto corto e nerissimo. Un taglio, quello, che nel tempo è stato anche imitato e riproposto, come ad esempio ultimamente, essendo tornati di moda gli anni '90.



Ebbene, come è possibile vedere anche nell'immagine Instagram in calce alla notizia, la figlia della Thurman ha deciso di farsi tagliare i capelli dandogli proprio quell'iconico look, e all'opera ci si è messa direttamente la madre, data la quarantena obbligata in casa. Ed è sempre Uma Thurman che ha scritto via social: "I tagli dei capelli in casa ci riportano alle origini. Stiamo riscoprendo di nuovo noi stessi".



Intanto vi ricordiamo che Quentin Tarantino ha discusso un'idea per Kill Bill Vol. 3 proprio con la Thurman, ma non è chiaro se sarà il suo decimo e ultimo (?) film da regista al cinema.