Uma Thurman ha offerto a Drake l'iconica tuta di Kill Bill: ecco perché

Uma Thurman in una diatriba tra rapper? L'attrice è rimasta coinvolta in maniera involontaria nella disputa in corso tra Kendrick Lamar, Drake e J. Cole. In apparente risposta alle provocazioni di Lamar nella canzone Like That, Drake ha pubblicato una propria traccia e ha condiviso una foto di Thurman nel ruolo della Sposa.

L'immagine mostra Beatrix Kiddo di Kill Bill di Quentin Tarantino circondata da un nugolo di aggressori. Uma Thurman non si è fatta pregare e ha risposto condividendo una foto della propria iconica tuta gallonera del dittico di Tarantino taggando Drake con la didascalia:"Ti serve questa?".



Drake ha raccolto al volo l'occasione e ha risposto:"Sì, per favore. La penna è Hattori Hanzo" ha scritto il rapper, riferendosi al famoso creatore della spada nel film. La traccia musicale in realtà è stata attribuita al rapper ma non la sua paternità non è stata confermata, anche se il botta e risposta con Uma Thurman sul film sembra una conferma ufficiosa. I due film sono tra i più amati della filmografia di Tarantino; lo scorso anno è uscita la versione in 4K di Kill Bill, in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita nelle sale.



Uma Thurman ha interpretato Beatrix Kiddo nei due film di Kill Bill, Volume 1 e Volume 2, entrambi diretti da Quentin Tarantino.

Lo scorso anno, il regista ha smorzato gli entusiasmi dei fan, affermando che probabilmente Kill Bill 3 non verrà realizzato.

