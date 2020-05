Uma Thurman non voleva che la figlia Maya Hawke diventasse un'attrice: ecco perché

La star di Stranger Things Maya Hawke ha parlato del suo rapporto con i genitori Uma Thurman e Ethan Hawke durante una recente intervista per la cover di Nylon, dove tra le altre cose ha raccontato delle preoccupazioni della madre per la sua carriera a Hollywood.

"Visto che questa industria è molto più dura per le donne, mia madre era preoccupata non tanto che diventassi un'attrice, ma che diventassi una figura pubblica" ha detto la Hawke. "L'enfasi che questo business mette sul tuo aspetto, l'enfasi che mette sulla tua età e ogni sorta di cose che non ha nulla a che fare con le tue abilità recitative."

La Thurman, in ogni caso, ha lasciato che la figlia si facesse una propria idea in modo da scegliere autonomamente che strada intraprendere, dicendole di seguire "il tuo istinto e i progetti che significano davvero qualcosa per te, senza rimanere intrappolata nel tornado della celebrità, ovvero apprezzare te stessa e non le cose che il business ti dice di fare."

Per quanto riguarda i lati positivi e negativi di avere dei genitori così famosi, la Hawke ha spiegato: "Sono ben consapevole del fatto che in ogni ruolo che otterrò sarà in qualche modo influenzato dalla mia storia personale e da dove provengo [...] Cercherò di dare il massimo per le opportunità che otterrò, e se andranno male smetterò di ottenerle."

Per altre curiosità sull'attrice, qui potete trovare il video di Ethan Hawke che suona e canta insieme ai figli e la "trasformazione" di Maya Hawke in Mia di Pulp Fiction.