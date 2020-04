Uma Thurman è legata ad una divinità Indù: il segreto è nel nome

Oggi Uma Thurman compie 50 anni. Una delle attrici più amate al mondo, protagoniste di film cult come Pulp Fiction, Kill Bill o Be Cool raggiunge la mezza età in splendida forma e con una filmografia varia e interessante, occasione che ci spinge anche ad incuriosirci sulle origini del suo splendido nome anagrafico: Uma Karuna Thurman.

Partiamo ovviamente dal nome, Uma, che ha diverse derivazioni. Quella basica arriva dall'ebraico misto sanscrito e ha un significato bellissimo. È un nome tipicamente femminile che racchiude in sé la cornice di un popolo, dato che la traduzione più precisa è quella di "nazione". Questo è anche uno dei motivi per cui il nome Uma viene dato a diverse ragazze nate nel Giorno dell'Indipendenza Israeliana.



Non è però questa l'ispirazione da cui Mrs. Thurman ha attinto per chiamare sua figlia Uma, essendo uno dei massimi esperti di Buddhismo e autore di numerosi libri e studi in merito alla religione e alla cultura indo-tibetana buddhista. Uma arriva infatti più precisamente da uno dei molti appellativi dati alla divinità Indù nota principalmente come Sakti.



Il suo secondo nome, Karuna, arriva invece dal Buddhismo Mahayana, e significa compassione o misericordia. In pratica sì, la Thurman è già all'anagrafe una dea compassionevole, ma oltre è amica di Tarantino, grande attrice, amata del grande pubblico e tra le star più di successo di Hollywood.