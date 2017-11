Uma Thurman fa gli auguri di Buon Ringraziamento a tutti tranne a Weinstein...

Uma Thurman , durissima, attacca Harvey Weinstein nel giorno del Ringraziamento, festeggiato ieri negli. Ecco le parole di fuoco che l'attrice ha affidato ai social.

Qui trovate il testo del post divulgato via Instagram:

"Oggi ringrazio di essere viva, di avere intorno chi mi ama, ringrazio quelli che hanno il coraggio di alzare la testa e battersi per gli altri. Recentemente ero arrabbiata e avevo qualche ragione per esserlo, #metoo, nel caso la mia faccia non lo dicesse da sola. Credo che sia importante che ognuno si prenda il proprio tempo, si deve essere onesti, giusti, quindi... Buon Giorno del Ringraziamento a tutti! Tranne a te Harvey, e a tutti i tuoi maledetti cospiratori - sono contenta che le cose vadano a rilento - non te la meriti una pallottola."

La Thurman ha lavorato con Weinstein a progetti come Kill Bill e Pulp Fiction. In una recente intervista con Access Hollywood l'attrice ha detto su questo argomento:

"Ho imparato che quando sono arrabbiata devo evitare di parlare, per evitare di dire cose di cui potrei pentirmi. Quindi aspetterò di calmarmi e, quando sarò pronta, dirò ciò che devo dire."

Qui sotto potete leggere il post originale di Uma Thurman.