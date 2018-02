Uma Thurman difende, in parte, Quentin Tarantino, dopo averlo accusato

Le accuse dicontro Harvey Weinstein sono state pubblicate nel fine settimana, ma le chiacchierate di Maureen Dowd con l'attrice per il New York Times hanno lasciato molti con l'impressione che ci fosse dell’astio anche nei confronti dell'amico di lunga data e collaboratore

Pare che il regista infatti, come evidenziato da riprese appena ottenute, abbia messo Uma Thurman in una situazione pericolosa causando un incidente stradale sul set di Kill Bill. Anche se il video della Thurman è inconfutabile, l'attrice sta mettendo le cose in chiaro riguardo a di chi sia esattamente la colpa di un incidente che si poteva chiaramente prevenire.

Mentre molte celebrità, tra cui Judd Apatow e Jessica Chastain, hanno attaccato Tarantino per l'incidente automobilistico e le ferite riportate dalla Thurman, l'attrice ha postato un lungo chiarimento su Instagram.

Uma Thurman ha difeso Quentin Tarantino, che alla fine ha rotto il rapporto con Weinstein per consegnare il filmato dell’incidente, che sarebbe parte di un insabbiamento durato quindici anni. L’attrice ha elogiato Tarantino per aver fatto la cosa giusta e per il suo coraggio, sottolineando come abbia consegnato il video con piena consapevolezza che avrebbe potuto causargli danni personali.

Uma Thurman cita inoltre Lawrence Bender, E. Bennett Walsh e il famigerato Harvey Weinstein, il quale "mentiva, distruggeva le prove e continuava a negare sul danno permanente che aveva causato, scegliendo poi di insabbiare la cosa". La Thurman parla anche della sua ex-agenzia, la CAA, che non mandò nessun rappresentante a controllarla dopo l’incidente sul set in Messico.

La confusione ora è comprensibile. Anche se quasi tutti sono d’accordo sul fatto che le accuse di Thurman a Weinstein e le rivelazioni sul suo incidente siano orribili, molti hanno criticato il tono dell’articolo di Maureen O’Dowd, pieno di descrizioni inutili dello stile di vita di Uma Thurman e di ripetuti confronti tra le esperienze dell’attrice e la trama di Kill Bill.

In parte sono state anche le dichiarazioni dell'attrice su Tarantino e altri dettagli, che non l’hanno fatto passare per un regista premuroso e responsabile. Inoltre, l’attrice ha anche rivelato che non si sentiva sicura alla guida dell’auto, con la quale è finita poi contro un albero.