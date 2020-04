Uma Thurman compie 50 anni: tanti auguri alla musa di Tarantino

Uma Thurman è riuscita a conquistare il pubblico di tutto il mondo con il suo fascino e con la sua bravura attoriale. Poco dopo essersi cimentata in una produzione Netflix con la serie horror Chambers, festeggia il suo cinquantesimo anno di età.

L'attrice è infatti nata a Boston il 29 aprile del 1970 ed è cresciuta seguendo i valori del padre, un grande studioso americano di buddismo, per poi scoprire la sua vera vocazione a soli quindici anni. Dopo i primi lavori nel mondo della moda, riesce con qualche difficoltà ad ottenere un ruolo nel film Le relazioni pericolose, al fianco dei più esperti John Malkovich e Michelle Pfeiffer, e dell'altrettanto esordiente Keanu Reeves.

La vera svolta arriva nel 1994, quando Quentin Tarantino la sceglie per Pulp Fiction: nei panni di Mia Wallace stringe una grande amicizia con il celebre regista, che le cuce addosso anche il ruolo di Beatrix Kiddo, protagonista di Kill Bill.

Dopo aver dato alla luce un figlio, avuto da Ethan Hawke, decide di addentrarsi anche in produzioni più comiche, di riprendere la sua attività nel mondo della moda e di partecipare come giudice ai festival più prestigiosi. Nel frattempo collabora con Gabriele Muccino in Quello che so sull'amore e con Lars Von Trier in Nynphomaniac. Per celebrare l'impegno di Uma Thurman, i giudici del David di Donatello decidono di dedicarle un premio alla carriera.

Cosa ne pensate della sua carriera? In quale ruolo l'avete preferita? In questi giorni di quarantena l'attrice si è divertita a trasformare sua figlia in Mia Wallace.