Uma Thurman accusa Weinstein sul New York Times e incolpa anche Tarantino

, all’epoca dello scoppio degli scandali, aveva anticipato che il suo momento per parlare sarebbe arrivato e così è stato, grazie a un articolo del New York Times.

Lo aveva già anticipato nel corso di alcune recenti interviste, ora il New York Times ha pubblicato la versione per esteso dell’attrice, che non avrebbe accusato il solo produttore ma anche il suo agente alla CAA per essere stato “a conoscenza del comportamento da predatore di Weinstein”. La Thurman ha poi puntato il dito contro Quentin Tarantino per non aver fatto abbastanza per proteggerla all’epoca della lavorazione di Kill Bill. In questo episodio sarebbe stata obbligata a guidare un auto in una strada sterrata per una scena – diede il filmato dell’incidente a Maureen Dowd e potete visualizzarlo nell’articolo.

Nell’articolo, pubblicato oggi dal quotidiano e disponibile nella versione cartacea di domani, la Thurman dichiara di essere stata assalita da un attore – di cui non fa il nome – quando lei aveva solo 16 anni e, non solo commenta il comportamento di Weinstein nei suoi confronti, ma anche il ricordo di essere stata in silenzio per così tanto tempo e che questa scelta avrebbe costretto altre giovani donne alle medesime situazioni.

“Le sensazioni negative che ho riguardo ad Harvey riguardano tutte quelle donne che sono state aggredite dopo di me… Sono una delle ragioni per cui una giovane donna sarebbe entrata ancora nella sua stanza da sola, come ho fatto io”. Potete leggere l’articolo per intero sul New York Times.