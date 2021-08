E se Ultron invadesse il multiverso? La nuova teoria sul Marvel Cinematic Universe

Ultron è stato forse il villain peggio sfruttato dal Marvel Cinematic Universe, soprattutto se consideriamo il fatto che alla spietata Intelligenza Artificiale sia stato dedicato non esattamente un film secondario, ma addirittura il secondo film degli Avengers. Possibile, dunque, che Kevin Feige e soci vogliano concedergli una seconda chance?

Il periodo che stiamo vivendo è fertile di teorie sul futuro dell'MCU (non ultima, ad esempio, quella che riguarda la formazione dei Thunderbolts): il multiverso presenta opportunità potenzialmente infinite per l'introduzione di nuovi personaggi e per il ritorno di altri, e Ultron potrebbe senz'altro essere coinvolto in questa tempesta perfetta.

In particolar modo la prossima uscita di What If...? su Disney+ sembrerebbe aver risvegliato la fantasia dei fan in tal senso: sono in molti, in questi giorni, a chiedersi se il nuovo show Marvel non possa essere l'occasione perfetta per rivedere Ultron in uno scenario inedito, rendendo magari giustizia ad un villain dall'enorme potenziale.

Il nostro potrebbe inoltre risultare un alleato non da poco per Kang (o almeno per qualcuna delle sue varianti) nell'ottica della conquista dei vari universi: perché, dunque, non tentare di correggere il tiro su un personaggio tanto amato? Naturalmente si tratta solo di teorie: ciò che vedremo in questa Fase 4 lo conoscono solo i Marvel Studios. A proposito di correggere il tiro, intanto: i fan sono letteralmente insorti dopo una folle insinuazione del Sunday Times su Iron Man e Robert Downey Jr.