Ultras: da oggi su Netflix l'esordio di Francesco Lettieri con le musiche di Liberato

Dopo che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione repentina del coronavirus nel nostro paese ne ha impedito il passaggio al cinema (dove era atteso per tre giorni evento), il film Ultras è approdato oggi in streaming su Netflix.

La pellicola è una produzione originale Netflix, prodotta in collaborazione con Mediaset e Indigo Film, e, per Lettieri, potrebbe essere il primo di una lunga serie di lungometraggi. Il regista, qui all'esordio dietro la macchina da presa di un lungometraggio, è ben noto nella scena musicale italiana grazie ai numerosissimi videoclip girati per Calcutta, Emis Killa, i Thegiornalisti, Motta e Liberato, che si è appunto occupato della colonna sonora.

Di seguito la sinossi: "Napoli. A quasi cinquant'anni Sandro è ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che è bellissima e non ha paura di niente. Angelo ha sedici anni e considera gli Apache la sua famiglia, Sandro la sua guida, la persona che ha preso il posto di suo fratello Sasà, morto anni prima durante gli scontri di una trasferta."

Nel cast del film troviamo Aniello Arena (Sandro), Ciro Nacca (Angelo), Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e Antonia Truppo (Terry). Per altri dettagli su Ultras vi rimandiamo alla clip precedentemente distribuita e al poster con il cast al completo.

Di seguito anche il singolo di Liberato contenuto nella soundtrack del film.