Ultime dal CinemaCon: Disney presenta Avengers: Infinity War, Il Re Leone, Ant-Man 2 e...

... Moltissimi altri prodotti in uscita a breve! Durante la giornata di ieri la Disney ha sbancato al Cinemacon, con la presentazione dei suoi innumerevoli film in prossima uscita. Su tutti le presentazioni di Ant-Man and The Wasp, Avengers: Infinity War, Solo: A Star Wars Story, Aladdin, e Il Re Leone.

Avengers: infinity War

Molti si aspettavano di vedere un'anteprima dell'atteso cinefumetto dei Marvel Studios (vi ricordiamo che, in USA, la pellicola arriva domani), ma la Casa delle Idee ha portato, invece, una clip estesa della scena finale del primo trailer, quella in cui Thor incontra i Guardiani della Galassia. Ma non vi diremo altro, cisto che il film da noi è in proiezione in sala al momento.

Ant-Man and the Wasp

I Marvel Studios hanno rilasciato il nuovo trailer che inizia con Paul Rudd in versione gigante, ma le cose prendono subito una brutta piega, il che gli fa dubitare di essere, a tutti gli effetti, un supereroe.. Tuttavia, dopo aver ricevuto alcuni consigli saggi da una giovane Cassie Lang (Abby Ryder Fortson), vediamo The Wasp (Evangeline Lilly) in azione, che nonostante sia la "novellina" del gruppo Marvel, sembra una veterana assoluta nei panni di supereroina.

Dal trailer, arriva anche qualche indizio in più sulla villain principale, Ghost (Hannah John-Kamen), che ha rubato la tecnologia Pym e causerà grossi grattacapi ad entrambi i nostri eroi. Per adesso Michelle Pfeiffer nei panni di Janet van Dyne, non si vede.

Al momento non sappiamo quando verrà rilasciato il trailer, tuttavia dovrebbe davvero essere a breve.

Captain Marvel

Dell'eroina Marvel non sappiamo ancora molto, ma al CinemaCon la Marvel ha mostrato una concept art in alta risoluzione, che potete vedere cliccando sul link fonte, QUI.

Christopher Robin

Poco dopo, la Disney ha presentato la sua prossima avventura live-action basata su Winnie the Pooh, Christopher Robin, con Ewan McGregor nei panni di Robin adulto. Ai presenti è poi stata mostrata un'anteprima con tanti nuovi filmati di Pooh e dei suoi amici (Tigger, Eeyore, Gufo, Maialino, Coniglio, Kanga e Roo) che entrano nel mondo reale per ricordare a Christopher Robin cosa significhi essere un bambino. Durante la kermesse si son visti anche i due protagonisti, Mc Gregor e Hayley Atwell, insieme al regista, Marc Forster. La pellicola uscirà ad agosto in USA



The Nutcracker and the Four Realms

Il Principe Schiaccianoci e i Quattro Reami

Di questa pellicola, live action del balletto, sono stati mostrati degli spezzoni dal dietro le quinte e interviste a Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman, protagonisti del film.

Mary Poppins Returns

Al Cinemacon è stato mostrato un nuovo trailer della nuova incarnazione dell'eroina interpretata, in passato da Julie Andrews e, come per sua stessa ammissione, pare che Emily Blunt si sia completamente immersa nel ruolo.

Dumbo

Dopo Mary Poppins Returns, la Disney ha mostrato la prima occhiata a Dumbo, il live action sul tenero elefantino e, ai presenti, è piaciuto moltissimo. La pellicola uscirà in usa il 29 marzo 2019. Nel film Colin Farrell e Danny DeVito sono i personaggi che cercano al contempo di proteggere Dumbo e di mantenere vivo il circo.

Aladdin

Guy Ritchie è alla direzione del live action e, come riportato dall'inviato di Comicbookmovie, ci sono stati un sacco di nuovi filmati per questa pellicola e si son visti i "first look" di Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith nei ruoli principali. Del Genio, si sa che non sarà fatto in nessun caso in CGI, ma cambierà diversi look durante la proiezione.

Gli Incredibili 2

Il film in USA esce a giugno, da noi a settembre e, dal momento che la data di rilascio è imminente, la Disney ha mostrato le sequenze iniziali de Gli Incredibili 2, film animato attesissimo.

Solo: A Star Wars Story

Per quanto riguarda lo spinoff dedicato ad Han Solo, la Disney ha mostrato una clip estesa della pellicola diretta dal premio Oscar Ron Howard e pare che abbia raccolto il favore del pubblico, mostrando i personaggi principali Han Solo (Alden Ehrenreich), Lando Calrissian (Donald Glover) Qi'ra (Emilia Clarke), Chewbacca e il Millenium Falcon

Il Re Leone

La Disney ha lasciato il meglio alla fine: chi ha presenziato ha detto che l'apertura di The "Circle of Life" da Il re Leone di Jon Favreau sembrava assolutamente fenomenale. Simba (Donald Glover) e Rafiki (John Kani) sono gli unici personaggi principali che si sono visti, ma hanno veramente rubato il cuore a molti.

Non c'è che dire, il 2018 e il 2019 saranno anni al top per la Disney!