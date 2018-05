Ultime dal box office USA: Infinity War ha superato il traguardo dei 600 milioni!

Avengers: Infinity War ieri ha superato la soglia dei 600 milioni di dollari in Nord America. il cinecomic diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo prosegue la sua inarrestabile corsa all'incasso, ma vediamo com'è andato fino ad ora.

Il terzo cinefumetto dedicato alle avventure dei Vendicatori, è diventato l'ottavo film nella storia del cinema, a raggiungere il traguardo dei 600 milioni di dollari in USA. Tra i prodotti MCU, Infinity War è il terzo, nell'ordine, a superare questo traguardo: primo fu Avengers, diretto da Joss Whedon, poi Black Panther di Ryan Coogler, poco più di tre mesi fa, e ora il cinecomic corale dei fratelli Russo.

Per essere precisissimi, in casa, Infinity War ha incassato, fino ad ora, a quasi un mese dall'uscita in sala, 601.4 milioni di dollari, e 1 miliardo e 239.7 milioni nel mondo, per un totale che, ad oggi, si attesta a 1 miliardo e 841.1 milioni di dollari al box office globale.

il traguardo 2 miliardi non è affatto lontano, quindi.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War è in programmazione nelle nostre sale cinematografiche.