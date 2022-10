Ultimatum alla Terra, Scott Derrickson: 'Per anni nessuno mi voleva come regista'

Nonostante non sia stato un flop commerciale, all'epoca della sua uscita Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves fu investito da pesantissime critiche negative sia da parte della critica specializzata che da parte del pubblico accorso in sala. Nel corso di una nuova intervista, Scott Derrickson è tornato a parlare di quel fallimento artistico.

Uscito nel 2008, il film ha avuto un buon successo al botteghino, con un incasso di oltre 233 milioni di dollari, ma è stato ampiamente criticato dalla critica, che ha giudicato la storia incoerente e banale.

Basato sull'omonimo film del 1951, Ultimatum alla Terra segue il Klaatu di Reeves, un alieno in forma umana che visita la Terra per salvarla dalla distruzione. Mentre il film originale era un'allegoria della guerra nucleare, il remake è stato aggiornato per parlare della distruzione dell'ambiente da parte dell'umanità. Il film è considerato uno dei punti più bassi nella carriera di Reeves, che non avrebbe conosciuto una rinascita fino all'uscita del primo film di John Wick nel 2014.

In un'intervista rilasciata a Slash Film, Derrickson ha ricordato la realizzazione del film, definendola un'esperienza orribile, e di come il film sia risultato molto scadente. Afferma che la scarsa qualità del film è dovuta a una serie di ragioni, la più importante delle quali è lo sciopero degli sceneggiatori del 2007-2008, che ha portato l'industria cinematografica e televisiva a fermarsi per 100 giorni, compresa la maggior parte del programma di riprese di Ultimatum alla Terra. Dopo l'insuccesso critico del film, Derrickson ha dichiarato di non essere riuscito a farsi assumere come regista per anni e di non aver realizzato un altro film fino al successo dell'horror Sinister nel 2012.

"È stata un'esperienza orribile e il film non è venuto bene. O meglio, è venuto bene a tratti. Ma è stato uno di quei film che non sono venuti bene come avrebbero dovuto a causa di molte ragioni, prima fra tutte lo sciopero degli sceneggiatori. E così, dopo quel film, per quasi due anni non ho potuto lavorare come regista".

Derrickson successivamente accettò di dirigere Sinister preferendolo a Ghost Rider: Spirito di vendetta, poiché sul primo avrebbe avuto il controllo sul montaggio. Dal successo di Sinister gli si spalancarono le porte dei Marvel Studios che lo ingaggiarono per Doctor Strange. Tuttavia, per divergenze creative Derrickson abbandona la regia di Doctor Strange 2, con il subentro di Sam Raimi.

Derrickson è poi tornato dietro la macchina da presa con The Black Phone in cui ritrova Ethan Hawke protagonista. Su queste pagine trovate la recensione di Black Phone.