L'ultima sfida di Bruce Lee: il film finale di Bruce Lee senza Bruce Lee, ma coi sosia?!

Stasera su Cielo a partire dalle 21:15 torna in onda L'ultima sfida di Bruce Lee, film d'azione e arti marziali diretto da Ng See Yuen e co-diretto da Sammo Hung e Corey Yuen, entrambi non accreditati.

Uscito in Italia nel 1981, il titolo ingannevole potrebbe far pensare ad una partecipazione di Bruce Lee, che però nel film non compare: il personaggio principale, Billy Lo, è infatti interpretato dallo stuntman coreano Kim Tai-chung, sosia di Lee, che nel resto del film interpreta anche il fratello di Billy, Bobby.

Se non vi siete già persi, proviamo a fare chiarezza: in questa opera Bruce Lee appare soltanto tramite immagini d'archivio prese dai suoi film precedenti, come Dalla Cina con furore, L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente e I tre dell'Operazione Drago, dato che la star era morta nel 1973, ovvero ben sette anni prima della produzione di questa nuova pellicola.

Il film venne infatti è stato girato tra il 1979 e il 1980 e all'estero è noto col titolo di Game of Death II, ovvero il sequel di quel Game of Death che in Italia conosciamo come L'ultimo combattimento di Chen e che è da considerarsi l'ultimo film con Bruce Lee, da lui anche diretto parzialmente diretto prima dell'improvvisa scomparsa. La pubblicità ingannevole per L'ultima sfida di Bruce Lee prometteva 90 minuti di scene inedite con la superstar, scene che però non esistevano: si tratta di uno dei primi esempi di "Bruceploitation", un fenomeno culturale che seguì la morte di Lee e che consisteva nella produzione di film interpretati da suoi sosia.

Fanno parte di questa corrente film quali Bruce Lee’s Secret, Exit the Dragon, Enter the Tiger e Bruce’s Fist of Vengeance, interpretati da attori come Bruce Li, Bruce Chen, Bruce Lai, Bruce Le, Bruce Lie e Bruce Liang.

