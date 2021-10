Ultima Notte a Soho: ecco il trailer finale del thriller di Edgar Wright!

Appena un mese fa ammiravamo il nuovo trailer di Ultima notte a Soho, che lanciava una luce diversa e sicuramente più interessante sul film rispetto al primo. La nuova pellicola di Edgar Wright sarà nelle sale italiane a partire dal 4 Novembre, e si presenta adesso con il suo trailer finale.

Il thriller psicologico ci riporta nel quartiere londinese di Soho negli anni '60. Qui Eloise (Thomasin McKenzie) interpreta un'aspirante stilista che scopre un omicidio del passato. La vittima? Sandie (Anya Taylor-Joy), una cantante di quegli anni. Tra il glamour di quel periodo e l'oscurità della vicenda, il film scritto da Wright e Krysty Wilson-Cairns, è una delle pellicole più promettenti e attese di quest'anno.

Tra l'altro proprio il regista ha recentemente raccontato che il titolo pensato in un primo momento era in verità un altro. L'idea iniziale di Wright era infatti Red Light Area. Alla fine è stato Tarantino a pensare a Last Night in Soho, ispirandosi a una celebre canzone.

La pellicola ha in verità già fatto il suo esordio alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha raccolto recensioni positive. I fan italiani che non hanno avuto l'opportunità di vederlo in anteprima, adesso, dovranno attendere meno di un mese, mentre questo trailer offre loro nuove immagini. E voi cosa vi aspettate da Last Night in Soho? Fatecelo sapere nei commenti!