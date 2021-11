Ultima notte a Soho, Thomasin McKenzie: 'Ecco perché ho rifiutato Top Gun 2'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, la giovane star di Ultima notte a Soho Thomasin McKenzie ha rivelato e spiegato perché ha scelto di rinunciare alla parte in Top Gun: Maverick per poter partecipare al film Lost Girls, di Liz Garbus uscito nel 2020 direttamente su Netflix. Nel film c'è anche la star di The Office Amy Ryan.

L'attrice ha rivelato il motivo dietro questa scelta che non è stata affatto causale ma che al contrario è stata presa con criterio rispetto alla sua carriera ancora tutta in divenire: "Ho dato retta pienamente al mio team credo perché loro lavorano in questa industria da molto tempo di quanto lo faccio io quindi hanno molta più esperienza di me. Poi è stata anche una scelta istintiva, sono stata molto fortunata ad avere anche solo la possibilità di avere un'altra scelta. Ho fatto Lost Girls invece. Ero così onorata di essere stata presa in considerazione per Top Gun. Davvero fantastico. E molto molto fico. Ma credo che Lost Girls fosse una storia che ero davvero interessata a raccontare con una regista donna e in pratica tutto il cast era al femminile quindi volevo davvero farne parte".

Nel suo ultimo film, Edgar Wright con un thriller psicologico ci riporta nel quartiere londinese di Soho negli anni '60. Qui Eloise (Thomasin McKenzie) interpreta un'aspirante stilista che scopre un omicidio del passato. La vittima? Sandie (Anya Taylor-Joy), una cantante di quegli anni. Tra il glamour di quel periodo e l'oscurità della vicenda, il film scritto da Wright e Krysty Wilson-Cairns, è una delle pellicole più promettenti e attese di quest'anno.

La pellicola ha in verità già fatto il suo esordio alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha raccolto recensioni positive. E voi cosa vi aspettate da Ultima notte a Soho? Fatecelo sapere nei commenti.

Sapevate che è stato Tarantino a scegliere il titolo Ultima notte a Soho? La pellicola sarà nei cinema italiani da domani. Intanto vi lasciamo la recensione di Ultima notte a Soho.