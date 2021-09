Ultima notte a Soho, il poster italiano del film di Edgar Wright presentato a Venezia

Universal Pictures ha pubblicato sui canali social il poster in italiano dell'ultimo film diretto da Edgar Wright, Ultima notte a Soho, presentato recentemente alla 78ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il film, con protagoniste la star di La regina di scacchi, Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie.

Ultima notte a Soho racconta la storia di Eloise (McKenzie) un'aspirante stilista e appassionata della Swinging London, che scopre di avere una connessione misteriosa con una cantante dell'epoca, Sandy (Taylor-Joy), grazie alla quale riesce a viaggiare negli anni '60.

Il titolo del film di Edgar Wright è un'idea di Tarantino? La risposta nei giorni scorsi è arrivata direttamente dal regista.



Presentato a Venezia, il film ha riscosso un buon successo di critica e ora si attende il responso del botteghino, visto che la distribuzione in Italia è stata annunciata per il 4 novembre.

Il cast del film comprende anche Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg e Rita Tushingham.

Wright si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura del film, quest'ultima scritta in co-abitazione con Krysty Wilson-Cairns.

Le riprese si sono svolte principalmente a Londra tra il maggio e l'agosto 2019 mentre nell'estate 2020 si sono effettuate delle riprese aggiuntive, nel periodo successivo all'inizio della pandemia di COVID-19 che ha scatenato un'emergenza sanitaria globale, interrompendo diverse produzioni.



