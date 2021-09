Ultima Notte a Soho: arriva il nuovo trailer del thriller di Edgar Wright

Venezia 78 ci ha regalato il nuovo trailer di Last night in Soho, nuovo attesissimo film del regista Edgar Wright. Il thriller con Anya-Taylor Joy e Thomasin McKenzie ha mostrato nelle sue prime immagini uno stile elegante e inquietante, che ha destato subito l'interesse del pubblico. Potete trovare l'ultimo trailer ufficiale in questo articolo.

"L'idea per il film è nata dopo aver vissuto per 25 anni a Soho" ha dichiarato Wright in un'intervista. "Ho passato così tanto tempo a guardare le architetture, pensando: 'Cosa hanno visto queste pareti?' E a camminare per le strade a tarda notte. Soho è diventata molto più gentrificata, ma ha ancora quell'oscurità, lì, appena sotto la superficie. È uno di quei posti in cui devi solo stare fermo per 60 secondi per sentire che sta per accadere qualcosa di strano o magico e oscuro."

E proprio di questo tipo di esperienza parlerà il suo thriller psicologico che racconta di una giovane appassionata di fashion design, che riesce misteriosamente ad "entrare" negli anni '60 dove incontra il suo idolo, un'aspirante cantante. Ma la Londra degli anni '60 non è quello che sembra.

Le prime impressioni sulla pellicola sono ottime, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Ultima Notte a Soho. L'opera di Wright porterà sullo schermo per un'ultima volta Diana Rigg, venuta a mancare lo scorso anno.

Il film, inizialmente previsto nelle sale per Settembre di questo anno, è stato poi rimandato a causa della pandemia. Mentre negli USA e nel Regno Unito uscirà il prossimo 29 Ottobre, Ultima Notte a Soho arriverà nelle sale italiane il 4 Novembre 2021.