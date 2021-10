Ultima notte a Soho, Anya Taylor-Joy canta Downtown nel nuovo video ufficiale

Dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi, del nuovo trailer di Ultima Notte a Soho, manca sempre meno all'uscita del film diretto da Edgar Wright, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 4 novembre. Focus Features ha pubblicato il video ufficiale di Downtown, uno dei brani della colonna sonora, interpretato in questo caso da Anya Taylor-Joy.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia. Anya Taylor-Joy esegue una cover della nota canzone di Petula Clark, che sarà inclusa anche nella colonna sonora di Ultima notte a Soho, attualmente disponibile per il pre-ordine.

L'attesissimo film di Edgar Wright (il titolo, ispirato al brano Last Night in Soho, nasce da un'idea di Quentin Tarantino), ambientato nel quartiere londinese di Soho negli anni Sessanta, gli Swinging Sixties, vede Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) nel ruolo di una giovane stilista che scopre un omicidio del passato. La vittima è la cantante Sandie, interpretata dalla protagonista di La Regina degli Scacchi.

Ultima Notte a Soho è il settimo film da regista per Edgar Wright, che ha diretto anche, tra gli altri, L'alba dei morti dementi (2004), Scott Pilgrim vs. The World (2010) e Baby Driver - Il genio della fuga (2017). Wright ha scritto anche la sceneggiatura del film, insieme a Krysty Wilson-Cairns.

Cosa ne pensata della cover di Anya Taylor-Joy? Quali sono le vostre aspettative su Ultima Notte a Soho? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.