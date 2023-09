L'ultima notte di Amore: quando e come vedere in tv il film di Pierfrancesco Favino

Fresco della nomination per la shortlist dei film italiani agli Oscar 2024, il nuovo film di Andrea Di Stefano L'ultima notte di Amore si appresta a debuttare in prima tv assoluta.

Accompagnato dal grande successo di pubblico e critica il noir metropolitano con protagonista Pierfrancesco Favino andrà in onda lunedì 18 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense e sarà anche disponibile in streaming su NOW e on demand. Presentato alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e al Tribeca Film Festival 2023, il film è diretto da Andrea Di Stefano e racconta la storia di Franco Amore, un poliziotto prossimo alla pensione che nell’ultima notte di servizio vedrà la sua vita stravolgersi. Nel cast con Favino anche Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Il film è prodotto da Indiana Production, Memo Films, Adler Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Il film è stato scelto per rientrare nella shortlist italiana degli Oscar 2024, insieme ad altri undici titoli più rappresentativi della nostra stagione cinematografica come C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Grazie ragazzi di Riccardo Milani, Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Io Capitano di Matteo Garrone, La Chimera di Alice Rohrwacher, La terra delle donne di Marisa Vallone, Mixed by Erry di Sydney Sibilia, Noi Anni Luce di Tiziano Russo, Rapito di Marco Bellocchio e Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello: solo uno di questi titoli sarà scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2024.

In attesa di scoprire a chi toccherà questo onore recuperate L'ultima notte di Amore in esclusiva su Sky e NOW.