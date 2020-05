L'ultima eclissi: tutti gli eatser egg del film di Stephen King con Kathy Bates

Negli anni Stephen King ha meritatamente guadagnato non solo il titolo di maestro dell'horror, ma anche di autore estremamente prolifico: tra i sui romanzi più avvincenti, ma meno conosciuti, anche Dolores Claiborne, da cui fu tratto il film L'ultima eclissi. Scopriamo insieme i sorprendenti easter egg contenuti nella pellicola con Kathy Bates.

Non tutti sanno che fu proprio l'attrice ad ispirare l'autore, che scrisse la storia immaginando e modellando la protagonista sulla figura della Bates e della sua interpretazione in Misery non deve morire, film tratto dall'omonimo romanzo di King. Alla fine, una volta ottenuti i diritti per l'adattamento cinematografico, c'erano ben pochi dubbi su chi dovesse interpretare Dolores Claiborne.

Altro riferimento al lavoro dello scrittore è la prigione di Shawshank, citata durante il diverbio tra Joe e Dolores: se questo nome non vi ricorda nulla forse lo farà il film Le ali della libertà, romanzo di King divenuto film nel 1994. Sapevate che è una citazione ricorrente in molti suoi libri?

Oltre alle connessioni sotterranee tra gli scritti di Stephen King, che come i suoi fan sanno sono molto frequenti, vi sorprenderà scoprire che la ripresa iniziale dello skyline di New York non fu realizzata per L'ultima eclissi, ma è un riciclo del filmato inutilizzato del Padrino: Parte III, uscito nelle sale appena quattro anni prima.

Se vi abbiamo incuriosito e non vedete l'ora di recuperare questo piccolo gioiellino, che la stessa Bates considera il suo miglior lavoro, siete fortunati: proprio questa sera L'ultima eclissi è su Rete 4 alle 23:30.