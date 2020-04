L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci diventa un cortometraggio

L'Ultima Cena, celebre dipinto di Leonardo da Vinci databile al 1494-1498, è stato trasformato in un solenne cortometraggio dal regista americano Armondo Linus Acosta.

A collaborare con lui, tre premi Oscar del cinema italiano: il direttore della fotografia Vittorio Storaro, e gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Nel video, riportato in calce alla notizia, si può osservare il dipinto "prendere vita". L'opera permette allo spettatore di percepire le emozioni di quel momento, di assistere all'attimo in cui Gesù Cristo condivide l'Eucarestia con i 12 apostoli prima di andare al patibolo. Il cortometraggio ispirato a L'Ultima Cena avrebbe dovuto essere proiettato il giorno di Pasqua sulle facciate e all'interno di alcune Basiliche romane, ma purtroppo l'evento è stato cancellato per via della quarantena.

Pertanto, "si accontenterà" di essere un messaggio di preghiera e di speranza per tutti, in questo momento difficile e drammatico. Il cast è composto da giovani sconosciuti, che replicano la posa dei rispettivi apostoli e di Gesù nel dipinto. Movimenti limitati, ritmo lento e cadenzato. Ad accompagnare la scena una musica lirica, utile ad accrescere quel senso di solennità. Il cortometraggio, il cui titolo originale è The Last Supper: The Living Tableau, è stato girato in Belgio e si prefigge l'obiettivo di muovere il dipinto davanti agli occhi dello spettatore.

L'Ultima Cena Leonardo da Vinci fu un dipinto commissionato da alcuni monaci ed è conservato nell'ex-refettorio rinascimentale del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano.

A proposito di cortometraggi, I Simpson sono protagonisti di un corto disponibile su Disney+.