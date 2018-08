UglyDolls, Nick Jonas nel cast vocale del film animato basato sui famosi giocattoli

È la stessa STXFilms ad annunciare quest'oggi che il il candidato al Gremmy Award e al Golden Globe Nick Jonas (Jumanji: Benvenuti nella Giungla) è stato scelto dalla casa di produzione come voce principale del suo prossimo UglyDolls, film animato basato sulla famosa linea di giocattoli.

Come viene rivelato, l'attore non si limiterà a prestare la sua voce a uno dei simpatici e bruttini (per definizione) peluche, ma scriverà e interpreterà anche una canzone originale per il progetto. Adam Fogelson, Presidente di STXFilms, ha dichiarato:



"Nick Jonas non è solo un musicista di grande talento, ma è anche un attore affermato e amato da milioni di fan in tutto il mondo. Negli ultimi anni, Nick ha dimostrato che non c'è poi molto che non riesca a fare e siamo davvero estasiati all'idea che si unisca a Kelly e Pitbull in questo divertente e affascinante film d'animazione."

Come spiega infatti proprio Fogelson, nel cast vocale del film troveremo anche Kelly Clarkson e Pitubull, anche loro scritturati sia nel cast vocale che per scrivere ed eseguire una canzone originale per il progetto. L'Uglyverse è un mondo in cui la definizione di 'brutto' viene capovolta e, anzi, viene celebrato il diverso e lo strano.



UglyDolls sarà diretto da Kelly Asbury (Gnomeo e Giulietta). Il film è stato scritto dagli stessi creatori dei giocattoli, David Horvath e Sun-mim Kim.