UglyDolls: Emma Roberts nel cast del film animato basato sui famosi giocattoli

Deadline rivela che Emma Roberts, star di American Horror Story e Come ti spaccio la famiglia, si unirà al cast vocale di Ugly Dolls, film d'animazione basato sulla famosa linea di giocattoli.

L'attrice, che interpreterà il personaggio di Wedgehead, raggiunge nel cast i già confermati Kelly Clarkson, Blake Shelton, Janelle Monáe, Nick Jonas, Wanda Sykes, Gabriel Iglesias e Pitbull.



Ambientato nella città immaginaria di Uglyville, il film segue le vicende dello spirito libero Moxy (Clarkson) e la sua amica mentre si rendono conto di cosa significhi essere differenti. Clarkson, Shelton, Jonas, Pitbull e Monáe sono stati scelti per scrivere ed eseguire delle canzoni originali per il progetto.



Prodotto da Robert Rodriguez con Kelly Asbury (Gnomeo e Giulietta) alla regia, UglyDolls sarà distribuito dalla STXfilms a maggio 2019, con l'ambizione di dare vita ad un nuovo franchise. Il film è stato scritto dagli stessi creatori dei giocattoli, David Horvath e Sun-mim Kim. Recentemente è stato ordinata anche una serie animata da Hulu, sempre basata sulle licenze dei giocattoli.



L'Uglyverse è un mondo in cui la definizione di 'brutto' viene capovolta e, anzi, viene celebrato il diverso e lo strano. Creati 'indirettamente' da David Horvath nel 2001, gli Uglydoll sono diventati presto famosi. Tra gli Ugly Dolls vediamo personaggi come Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead.