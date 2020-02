Ufficialmente terminate le riprese di The Midnight Sky di George Clooney per Netflix

È l'account Twitter di Netflix ad annunciare la fine delle riprese dell'interessante The Midnight Sky di e con George Clooney, adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico Good Morning, Midnight scritto dall'autrice Lily Brooks-Dalton che vede nel cast - tra gli altri - anche Kyle Chandler.

Netflix ha dato conferma della conclusione della produzione del film condividendo via social la foto dell'ultimo ciak del progetto, che arriverà sulla piattaforma streaming e probabilmente al cinema in uscita limitata entro la fine dell'anno, e non è dunque da escludere qualche partecipazione ai Festival internazionali come Venezia o Toronto.



l romanzo originale è stato eletto uno dei migliori romanzi fantascientifici del 2017 dal Chicago Review of Books: la storia racconta l'avventura di Augustine, uno scienziato di stanza in Antartide, e di Sully, un'astronauta a bordo dell'astronave Eether con la quale Augustine tenta di mettersi in contatto. Chandler interpreterà un astronauta americano di nome Mitchell nel film, un membro dell'equipaggio della Eether. Nel cast anche Felicity Jones, che presumibilmente interpreterà Sully.



The Midnight Sky non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Il romanzo è edito in Italia dalla Nord Edizioni con il titolo La Distanza tra le Stelle. Cosa ne pensate? Interessati al progetto? Diteci la vostra nella sezione commenti che trovata in calce alla notizia.