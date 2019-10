Black Widow, terminate ufficialmente le riprese del film con Scarlett Johansson

Dopo che Florence Pugh ha concluso i suoi impegni per il ruolo di Florence, ecco arrivare anche l'ufficialità per la fine delle riprese di Black Widow, l'atteso film dei Marvel Studios che nel 2020 aprirà la Fase 4 del MCU.

Ad annunciarlo è la stunt-man Lucy-Jayne Murray su Instagram. "Sono terminate ufficialmente le riprese di Black Widow" ha scritto postando alcune foto delle troupe che ha lavorato al prequel (?) su Vedova Nera. "Ho adorato questo team, vi voglio bene a tutti e sono grata di aver partecipato a questa esperienza con tutti voi. Grazie a tutti."

Il primo membro del cast a finire il lavoro è stato David Harbour, che dopo la recente esperienza come protagonista di Hellboy è pronto a debuttare nell'Universo Marvel nei panni di Red Guardian, personaggio descritto anche dallo stesso attore come la risposta russa a Captain America.

Black Widow è dunque pronto ad entrare in fase di post-produzione in vista dell'uscita nelle sale che avverrà il 1 maggio 2020. Diretto da Cate Shortland il film vedrà come protagonista l'Avenger interpretata da Scarlett Johansson e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe firmare una nuova apparizione di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man.

La colonna sonora del film sarà curata da Henry Jackman.