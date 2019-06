Ufficialmente conclusi i lavori di post-produzione di Spider-Man: Far From Home

A un mese esatto dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home, che introdurrà Mysterio e il Multiverso Marvel, è il regista Jon Watts a informarci via Instagram della fine ufficiale dei lavori di post-produzione del film, il che significa l'inizio della fase di distribuzione.

Ormai confezionato a dovere, montato ed editato, musicato e revisionato, Far From Home si prepara a tutti gli effetti a fare il suo grande debutto nell'anteprima mondiale che si terrà presumibilmente a Londra entro inizi luglio, visto che è anche uno dei palchi più importanti dove il film è stato girato. Come sappiamo, nel sequel vedremo Peter Parker fare i conti con una pesante eredità, mentre la minaccia degli Elementali colpirà l'Europa e un nuovo alleato si paleserà agli occhi dello SHIELD e di Spidey.



Spider-Man: Far From Home concluderà in via ufficiale la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel, dando a quanto pare il calcio d'inizio alla Fase 4, visto che potrebbe essere stato già rivelato il contenuto dell'immancabile scena post-credit. I futuri piani del MCU dovrebbe comunque essere rivelati al D23 di agosto, dove è già stato annunciato un panel interamente dedicato ai Marvel Studios.



L'uscita del film nelle sale italiane è prevista per il prossimo 10 luglio.