L'ufficiale e la spia: il trailer italiano del nuovo film di Roman Polanski

01 Distribution ha pubblicato il trailer in italiano del nuovo film di Roman Polanski, L'ufficiale e la spia, tratto dall'omonimo romanzo del 2013 di Robert Harris, con protagonisti Jean Dujardin e Louis Garrel. Il film è stato presentato poche settimane fa in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

L'ufficiale e la spia racconta la vicenda cosiddetto affare Dreyfus. Nel 1895 l'ufficiale Georges Picquart viene messo a capo della sezione d'intelligence dell'esercito francese e scopre che delle prove per condannare Alfred Dreyfus, accusato di passare segreti militari all'impero tedesco.

Per scovare la verità, Picquart metterà in pericolo la propria carriera e la propria vita.



Il film ha vinto il Leone d'Argento - Gran premio della giuria alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e il Premio FIPRESCI al miglior film in concorso.

Roman Polanski torna dietro la macchina da presa a due anni di distanza dal film Quello che non so di lei, con protagoniste Eva Green ed Emmanuelle Seigner.

Il personaggio di Roman Polanski è comparso anche nell'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, nel quale sullo sfondo viene raccontata anche la storia di Sharon Tate, moglie di Roman Polanski all'epoca del film, e uccisa dalla Family di Charles Manson.

Il nuovo film di Roman Polanski, L'ufficiale e la spia, verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 21 novembre.