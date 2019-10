L'ufficiale e la spia, il poster italiano conferma la data di uscita del film di Polanski

Dopo essere stato premiato con il Leone d'Argento alla scorsa edizione del Festival di Venezia, l'atteso L'ufficiale e la spia di Roman Polanski è pronto a debuttare nelle sale.

01 Distribution ha infatti diffuso in rete un poster ufficiale che svela la data di uscita: il film arriverà nei cinema italiani dal prossimo 21 novembre.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione de L'ufficiale e la spia (in originale J'accuse), la nuova opera di Polanski è ambientata nella Francia del 1985 e il caso Dreyfus che ha ispirato il famoso editoriale J'Accuse scritto da Émile Zola per denunciare pubblicamente le illegalità commesse nel processo per alto tradimento che ha visto al centro il militare francese.

Prodotto in Italia e Francia e basato sul romanzo "L'ufficiale e la Spia" scritto da Robert Harris, il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia dove ha ottenuto il Gran Premio della Giuria presieduta da Lucrecia Martell.

L'ufficiale e la spia racconta la storia del capitano Alfred Dreyfus, soldato ebreo francese accusato di spionaggio per conto della Germania e arrestato nel 1894 per poi essere condannato e spedito nella Guyana. L'uomo, in realtà innocente e scelto come capro espiatorio dai militari francesi, fu infine liberato nel 1899 e in seguito reintegrato nell'esercito.

Dreyfus è interpretato da Louis Garrel, mentre nel resto del cast troviamo Jean Dujardin, Emmanuelle Seigner e Grégory Gadebois.