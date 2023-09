L'ufficiale e la spia, il film doveva essere girato in lingua inglese!

L'ufficiale e la spia di Roman Polanski è una delle ultime pellicole del regista che ci ha tenuto ad esplorare un evento storico realmente accaduto. Si parla, infatti, del primo caso di antisemitismo della storia che vide coinvolto un generale francese.

Mentre Venezia ha deciso di non fare dietrofront riguardo la presenza di Polanski alla kermesse, non si può far altro che ricordare uno degli ultimi film del regista che, come da recente abitudine, non vede coinvolte star americane o Hollywood. La pellicola, ambientata in Francia e realizzata nei luoghi originali in cui si svolse la vicenda, originariamente, avrebbe dovuto avere un comparto produttivo totalmente differente. Ciò non riguardava solo la realizzazione del film ma anche la lingua in cui doveva essere girato.

Inizialmente, infatti, il progetto de L'ufficiale e la spia era stato concepito come un classico film hollywoodiano che avrebbe dovuto avere come protagonisti volti notissimi dello star system ma, soprattutto, essere girato in lingua inglese. A causa dei tagli alle tasse che investirono la produzione, il crollo del budget ha portato alla scelta di realizzare il film in lingua francese ma, soprattutto, nei luoghi nel quale si era realmente svolta la vicenda.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione de L'ufficiale e la spia, pellicola che ripercorre la complessa vicenda del caso Dreyfus. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!