Ufficiale: Ryan Reynolds sarà... il Detective Pikachu!

Lasta procedendo spedita con la realizzazione di Detective Pikachu , nuova pellicola americana dedicata al leggendario personaggio dei, e sorta di ibrido tra live-action e CGI.

Con le riprese fissate per questo gennaio a Londra, il The Hollywood Reporter ha confermato ufficialmente che lo studio ha ingaggiato Ryan Reynolds per dare la voce al personaggio di Pikachu nella pellicola; l'interprete di Deadpool era rumoreggiato come una delle scelte principali per la parte del famoso Pokémon da diverso tempo.

Sembra che il ruolo di Pikachu sia creato tramite 'motion capture' ma, al momento, non è chiaro se sarà proprio Reynolds a dargli vita sul set tramite la tuta mo-cap.

Stando ai primi dettagli, il film è incentrato sul personaggio interpretato da Justice Smith: quando suo padre viene rapito, il ragazzo chiederà aiuto a Pikachu per indagare su un mistero molto grosso. Rob Letterman, regista de Piccoli Brividi, dirigerà questo nuovo film da una sceneggiatura firmata da Alex Hirsch e Nicole Perlman.

Nel cast di Detective Pikachu troveremo anche Kathryn Newton.

L'intera operazione è sviluppata dalla Legendary Pictures, che si è accaparrata i diritti dei Pokémon, e sarà distribuito dalla Universal Pictures. La pellicola sarà basata su un videogame della saga chiamato proprio Detective Pikachu.