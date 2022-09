Ufficiale, Robert Pattinson esiste nel Marvel Cinematic Universe: lo conferma She-Hulk

Il nuovo episodio di She Hulk appena uscito su Disney Plus ha ufficialmente accolto Robert Pattinson nel Marvel Cinematic Universe e lo ha fatto nella maniera più inattesa possibile.

La nuova puntata della serie tv dei Marvel Studios, intitolata 'Jennifer e basta', vede la protagonista partecipare ad un matrimonio in qualità di invitata speciale, con la sinossi dell'episodio che specifica: "Jen fa da damigella a un matrimonio, ma l'evento stressante viene caricato da 'problemi da She-Hulk'". Ebbene, durante una sequenza, una delle altre damigelle attira l'attenzione delle amiche e domanda: "Team Edward o Team Jacob?", un chiaro riferimento alla saga di Twilight, nella quale Robert Pattinson ha interpretato il vampiro Edward in contrapposizione al lupo mannaro Jacob, interpretato invece da Taylor Lautner.

Al di là di questa citazione, comunque, è stata la risposta alla domanda 'team Edward/team Jacob' a scatenare l'ilarità dei fan sui social: di tutta risposta, infatti, l'amica di Jennifer si affretta a rispondere "lo sapete che sono stata con entrambi gli attori". Questa replica ha immediatamente divertito gli spettatori, confermando non solo che la saga di Twilight è popolare anche in un mondo pieno di supereroi e eventi catastrofici ogni tre per due, ma anche che Robert Pattinson esiste nel MCU ed è a pochi gradi di separazione da Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner.

Il famoso crossover Marvel DC sponsorizzato da Gal Gadot, interprete di Wonder Woman, è stato appena sfiorato: e chissà in quale (o in quanti) degli infiniti Multiversi della Saga del Multiverso sta accadendo proprio in questo momento.